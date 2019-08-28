إعارة آل سالم للفتح .. معلقة

أوضحت المصادر أن عرض إدارة نادي الفتح لنظيرتها في نادي النصر، بخصوص كسب خدمات المهاجم عبدالله آل سالم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لا يزال معلقا لعدم معرفة مصيره إثر إبعاده من التدريبات الجماعية.

وتمسكت إدارة الفيحاء بحقها من انتقال آل سالم بعد أن أعارته للنصر المنتهي بالانتقال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، حيث تسلمت حينها ثلاثة ملايين ريال، وتطالب بمثلها.

من جهة ثانية، أوضحت الفحوص الطبية التي خضع لها المدافع عبدالرحمن العبيد تعرضه لتمزق في العضلة الضامة، ما يعني غيابه عن مباراة الفتح الجمعة المقبل في الجولة الثانية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما سيخضع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاختبارات خلال اليومين المقبلين لتحديد عودته.

وكان النصر قد استأنف تدريباته عقب الفوز على السد القطري 2/ 1 في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال آسيا، واكتفت المجموعة التي شاركت بصفه أساسية بتمارين استرجاعية فيما أجرى البقية تدريبات لياقية وتكتيكية.