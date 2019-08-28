الأهلي يفاضل بين 3 صُناع لعب

تدرس إدارة النادي الأهلي ملفات عدد من صُناع اللعب للتعاقد مع أحدهم لتعزيز فريقها قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية أبوابها بعد أن حسمت خانة الظهير الأيسر، حيث يبرز البرازيلي سيسينها؛ لاعب نادي دايجو الكوري الجنوبي، الإكوادوري خوان كازاريس؛ لاعب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، والجزائري يوسف بلايلي؛ لاعب نادي الترجي التونسي.

وقالت المصادر "الملفات الثلاثة نالت إعجاب الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ فهناك تواصل مع أندية اللاعبين الثلاثة لحسم التعاقد مع أحدهم".

وحسمت إدارة الأهلي التعاقد مع البرازيلي لوكاس ليما؛ لاعب نادي نانت الفرنسي "ظهير أيسر"، بعد أن اتفقت مع اللاعب وناديه، حيث بلغت قيمة الصفقة 8.5 مليون يورو؛ منها ستة ملايين يورو للنادي والبقية للاعب.

ميدانياً، واصل لاعبو الأهلي تدريباتهم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي، وركز المدرب في التدريبات على الجانب اللياقي قبل أن يطالب اللاعبين بإجراء تدريبات تكتيكية.