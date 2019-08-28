رئيس الاتفاق: الأهلي صعب .. وجريح

ستجد إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل نفسها مضطرة إلى دفع رواتب الثنائي الأوروجوياني رامون أرياس، والتونسي فخر الدين بن يوسف لمدة عام كامل، إذا لم يجدا أندية ترغب في خدماتهما خلال آخر أربعة أيام. من جانبه، أكد خالد الدبل رئيس الاتفاق أن اللاعبين أرياس وفخر الدين، لا يزالان في انتظار العرض الرسمي من أجل الانتقال إلى ناد آخر، وقال: "فترة التسجيل أوشكت على الانتهاء، ونحن في انتظار الأندية لتقدم عروضها للاعبين"، مضيفا: "ناد كويتي طلب فخر الدبن، ولا يزال العرض قيد الدراسة".

وتواترت الأنباء أن نادي القادسية الكويتي يرغب في ضم فخر الدين بعد أن قدم عرضا رسميا إلى إدارة الدبل.

وشدد الدبل على أنه حال لم يجد اللاعبان العروض المناسبة التي تخول لهما الانتقال فسيبقيان في الاتفاق، على أن يتم التكفل بدفع رواتبهما كما هو منصوص عليه في العقد. وعن مباراة الأهلي في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قال: "صعبة جدا، سنلعب أمام فريق قوي وجريح في آن واحد عقب تعادله مع العدالة 1/1 في الجولة الأولى".

وتابع: "الاتفاق حقق أول ثلاث نقاط خارج قواعده بالفوز على الوحدة 2/ 0، وهذا دافع قوي للاستمرار في هذا الاتجاه، لذا طلبنا من اللاعبين التركيز ونسيان النتيجة".

على صعيد ثان، تخطط رابطة فارس الدهناء لتجهيز أضخم أنترو وتيفو، حيث وفرت رسمة "نوخذة " يبلغ طولها 30 مترا وعرضها 15 مترا وسيتم رفعه عند دخول اللاعبين، كما سيوزع 1000 علم، ومثلهم شال على الجماهير، فيما أطلقت حملة لتشجيع الجماهير على الحضور، حيث تستهدف عشرة آلاف مشجع، بتصميمها جراف خاص بعنوان "ترسوها تراس".