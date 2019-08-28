آل فريج: محظوظون بـ «الحوت»

أبدى مسلم آل فريج حارس مرمى فريق الفيحاء لكرة القدم، عدم رضاه عما قدمه خلال الموسمين الماضيين، مشيرا إلى أن تغيير الإدارات واللاعبين في كرة القدم أمر طبيعي وهذا الحال بالنسبة لأغلب الأندية السعودية. وكشف أنهم محظوظون بوجود "الحوت" عامر شفيع أحد أفضل الحراس في آسيا، ومشيدا بمواقف كثيرة وكبيرة لسعود الشلهوب رئيس النادي السابق معهم كلاعبين بشكل خاص وأنها لا يمكن اختزالها. ووصف معسكر هولندا بالعائلة وأنهم كلاعبين وجهازين فني وإداري على قلب رجل واحد يجمعهم هدف واحد هو الخروج بإعداد جيد لتقديم موسم ممتاز، وأن الطموح كبير ولن يضعوا أحلاما وردية، بل سيعملون بكل جدية.. فإلى نص الحوار:





انضممت للفيحاء قبل موسمين، كيف تقيم تجربتك؟

لست راضيا تماما عما قدمته خلال الموسمين الماضيين وأعدهما موسمين للنسيان، لكن إن شاء الله أقدم موسما مختلفا هذا العام.



الفيحاء ظهر بمستوى متذبذب وكاد أن يهبط الموسم الماضي، لماذا؟

لم نكن موفقين في بداية الموسم وكنا نقدم مستويات جيدة والحظ لم يقف إلى جانبنا والحمد لله في الأخير أصلحنا بعض الأخطاء واستطعنا البقاء للموسم الثالث على التوالي مع الكبار.



هل كثرة تغيير المدربين كانت سببا في ذلك؟

بكل تأكيد عدم الاستقرار الفني له تأثير كبير في اللاعبين سواء نفسيا أو حتى فنيا، نظرا لأن الجهاز الفني له دور كبير في رسم الشخصية الفنية للفريق وتوظيف اللاعبين بما يخدم الفريق، لكن سوء النتائج كان ملازما لنا في جزء كبير من الدوري مع الأسف، ما جعل التغيير أمرا حتميا.



قبل انضمامك للفيحاء، مثلت المنتخب السعودي، وكنت محط أنظار أندية كبيرة واستطاع الفيحاء التوقيع معك، لماذا اختفيت؟

أحمد الله في كل الأحوال، أنا لاعب محترف وسأخدم الفريق دائما وأتمنى من الله أن يكون هذا الموسم موسما مختلفا للأفضل على المستوى الشخصي وعلى مستوى الفريق.



هل سنرى عودتك للأخضر قريبا؟

دون أدنى شك مشاركتي مع الأخضر أعدّها وساما على صدري وشرفا أن أسهم في خدمة منتخب بلادي وأنا جاهز لذلك في كل الأوقات.



تغير جلد الفيحاء كثيرا من إدارة وطاقم فني ولاعبين، كيف سيكون تأثير ذلك؟

في كرة القدم التغيير أمر طبيعي وهذا الحال بالنسبة لأغلب الأندية السعودية التي تغيرت فيها الإدارات وكذلك جزء كبير منها غيرت الأجهزة الفنية وأحدثت تغييرات في صفوف الفرق ونحن كلاعبين محترفين علينا التأقلم مع هذا الأمر، لكن ولله الحمد التغيير بالنسبة لنا لم يكن سلبيا، فهناك انسجام بيننا كلاعبين وكذلك الجهازان الفني والإداري مع إدارة النادي، حيث أبارك للرئيس عبدالله أبانمي وإدارته لتولي مهمة إدارة النادي ولهم منا خالص الدعاء بالتوفيق والنجاح، وأقدم الشكر لإدارة سعود الشلهوب على ما قدموه من جهود كبيرة في خدمة النادي طوال فترة وجودهم.



ما المواقف التي تتذكرها مع الشلهوب؟

سعود الشلهوب لا أجد ما يمكن أن أصفه به وأبلغ ما أقول إنه وبكل صراحة هو والد لكل فيحاوي، فمواقفه كثيرة وكبيرة مع النادي بشكل عام ومعنا كلاعبين بشكل خاص ولا يمكن اختزالها، فله منا كل التحية والتقدير على التضحيات التي قدمها طوال مسيرته مع الفيحاء.



ماذا أضاف وجود الحارس الأجنبي لكم كحراس وماذا سلبكم؟

الآن نحن محظوظون بوجود "الحوت" عامر شفيع معنا أحد أفضل الحراس في آسيا وبشكل عام احتكاك اللاعب السعودي مع لاعبين دوليين ومميزين من مختلف الثقافات أمر إيجابي لمن يبحث عن التطوير وبناء نفسه بشكل أفضل.



حارس سعودي يعجبك؟

محمد العويس.



أصعب مهاجم واجهته؟

عمر السومة.



من أفضل اللاعبين في الدوري؟

دانيلو أسبريا.



ومن أقرب اللاعبين لك في الفيحاء؟

بصراحة جميع اللاعبين دون استثناء والحمد لله تربطني علاقة جيدة مع الجميع.



في حال وصلت إليك عروض من أندية جماهيرية أي فريق تتمنى اللعب له؟

أنا الآن لاعب لنادي الفيحاء ولله الحمد وكل اهتمامي منصب في خدمة هذا الكيان.



كيف رأيت الموسم الاستثنائي العام الماضي بشكل عام؟

موسم صعب ودوري مثير حتى النهاية.



كيف ترى استعدادكم للموسم الحالي؟

الاستعداد جيد، خضنا مباريات قوية خلال المعسكر الذي كان في أجواء مناسبة تساعد على أداء الحصص التدريبية بأريحية وكلنا أمل بأن نبدأ الموسم بداية قوية تساعدنا على تقديم موسم مختلف يليق باسم الفيحاء ويرضي جماهيرنا الغالية.



صف لنا أجواء "البرتقالي" في معسكر هولندا؟

الأجواء في المعسكر حميمية ويمكنك وصفها بالعائلة، فجميعنا كلاعبين وجهازين فني وإداري على قلب رجل واحد يجمعنا هدف واحد هو الخروج بإعداد جيد يساعدنا على تقديم موسم مميز بإذن الله.



طموحاتكم للموسم الجديد؟

الطموح بطبيعة الأمر دائما يكون كبيرا لكن نحن لن نضع أحلاما وردية، بل سنعمل بكل جديه ونسخر كل إمكانياتنا لتقديم أنفسنا بالصورة التي ترضي أنفسنا وترتقي لتطلعات جمهورنا ونحن بفضل الله لدينا لاعبون يمتلكون خامة جيدة وجهاز فنيا ممتاز وإدارة تسعى إلى تذليل جميع الصعوبات من أجل الفريق ونحن نعد جمهورنا وإدارة النادي ببذل كل ما بوسعنا لتقديم موسم مختلف بإذن الله.