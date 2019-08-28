أوراق العملة وشعبية الدولار «1 من 2»

ما الذي يمنح العملة الورقية الأمريكية من فئة الـ100 دولار هذه الشعبية بالغة الرواج "البنجامين"؟

من التطورات المثيرة للفضول ما شهدته العملة الأمريكية أخيرا. ففي عام 2017، ولأول مرة في التاريخ تفوق حجم تداول العملة من فئة الـ100 دولار على فئة الدولار الواحد واسعة الانتشار. بتعبير آخر فإن أعلى العملات الورقية الأمريكية قيمة أصبحت أوسعها تداولا وانتشارا. "تأتي العملة الورقية من فئة 20 دولارا في المرتبة الثالثة".

وطبقا للاحتياطي الفيدرالي فإن عدد العملات الورقية من فئة الـ100 دولار المتداولة حاليا أكبر من أي وقت سابق، إذ يكاد يبلغ ضعف حجمها منذ وقوع الأزمة المالية العالمية.

إذن، كيف نفسر رواج العملة الورقية من فئة الـ100 دولار، أو "البنجامين" كما يطلق عليها، خاصة عندما تكون الخيارات غير النقدية تتزايد بصورة مطردة؟ وفي هذا العصر من التحويلات عبر "فينمو" والرقمنة في كل شيء، هل شعر الأمريكيون فجأة بالحنين إلى البنكنوت الأخضر من الفئات الكبيرة؟

ليس تماما، فبينما الطلب الكلي على العملة الأمريكية آخذ في الارتفاع بالفعل، وفئة الـ100 دولار تتفوق على الفئات الأخرى من حيث الكم ومجموع القيمة المتداولة، نجد أن معظم حائزي العملات الورقية من فئة الـ100 دولار مقيمون في الخارج. وطبقا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، فإن نحو 80 في المائة من العملة فئة الـ100 دولار وأكثر من 60 في المائة من جميع العملات الورقية الأمريكية موجود في الخارج، مقابل نحو 30 في المائة في 1980. وبالفعل، فإن المواطن الأمريكي العادي لا يمسك في يده أكثر من 60 دولارا نقدا تقريبا "البنك الاحتياطي الفيدرالي - ولاية أتلانتا 2018".

يذكر روث جادسون الخبير الاقتصادي في "الاحتياطي الفيدرالي" أن عدم الاستقرار الجغرافي السياسي ربما كان أحد الأسباب وراء طفرة تداول العملة الورقية من فئة الـ100 دولار. ويقول جادسون في حديث جرى عام 2018 مع مجلة Econ Focus الصادرة عن "الاحتياطي الفيدرالي" في ريتشموند: "ربما كان الدافع وراء الطلب الخارجي على الدولارات الأمريكية هو وضعها كأصول مأمونة". ويضيف: "الطلب على النقدية، خاصة من بلدان أخرى يتزايد في أوقات الأزمات السياسية والمالية".

ولم يكد العالم يخلو من الأزمات في الأعوام الأخيرة.

وكان جادسون قد أجرى دراسة عام 2017، جاء فيها أن الطلب على الدولار الأمريكي على المستوى الدولي ازداد في تسعينيات القرن الماضي حتى مطلع الألفينيات، ثم استقر أو تراجع بعد بدء تداول اليورو في المعاملات النقدية عام 2002. واستمر هذا التراجع في الطلب حتى أواخر 2008، عندما دعت الأزمة المالية العالمية إلى تجدد الطلب على العملات الورقية الأمريكية.

ومن المستحيل أن تعرف على نحو مؤكد أين توجد الآن هذه العملات الورقية من فئة الـ100 دولار. وسواء كان الأمر صراعا أو أزمة لاجئين في الشرق الأوسط أو اضطرابات في فنزويلا، من السهل أن نتخيل أهمية النقدية في المناطق غير المستقرة خاصة فئات العملة الكبيرة المستخدمة عالميا. وربما كان عدم الثقة بالعملة المحلية أيضا أحد العوامل المساهمة.

هناك، بطبيعة الحال اقتصادات خفية لوضع تفسيرات معقولة لهذه الظاهرة، يذكر نديم كرياكوس سعد، المستشار القانوني العام المساعد في صندوق النقد الدولي، وهو خبير في الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال أن "الاقتصاد الخفي، والاقتصاد غير الرسمي، والاقتصاد الإجرامي، تنجذب جميعا بالطبع للعملات الورقية من الفئات الكبيرة". ويقول نديم: مع تزايد رقمنة نظم المدفوعات في الأعوام الأخيرة، ربما كانت المخاوف من إمكانية تتبع المعاملات من العوامل المساهمة في ذلك أيضا. لكن من الخطأ أن نربط دائما بين النقدية والفساد. ويضيف "هناك دائما رغبة في الحفاظ على الخصوصية، ورغبة في عدم الكشف عن الهوية، ويمكن أن تكون هذه مسألة مشروعة تماما". وعدم الكشف عن الهوية هو تحديدا ما يزيد من صعوبة فهم أنماط استخدام النقدية... يتبع