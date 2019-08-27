"إندي جو" للطيران تتوقع نمو نشاط الشركة بنسبة 30 % سنويا

قال رونوجوي دوتا الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الهندية "إندي جو" إنه يتوقع نمو نشاط الشركة خلال السنوات القليلة المقبلة بمعدل 30 % سنويا، مضيفا في كلمة له أمام الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اليوم الثلاثاء إن نصف النمو في الطاقة التشغيلية للشركة سيكون من قطاع الخطوط الدولية "إنترجلوب أفياشن".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دوتا القول إن الطائرات ذات الجسم الواسع تمثل موضوعا مثيرا للجدل، مشيرا إلى أنه يبحث عن صيغة جديدة لتعامل شركة الطيران منخفض التكاليف مع هذا النوع من الطائرات، مضيفا أن هذه النوع من الطائرات يحتاج إلى وجود "درجة رجال أعمال" على متن رحلاته حتى تصبح هذه الرحلات مربحة.

وقال دوتا إن التدفقات المالية للشركة أصبحت أقوى "ومن المحتمل أن نفكر في شراء مزيد من الطائرات"، مشيرا إلى إمكانية صرف توزيعات نقدية للمساهمين سنويا في ضوء السياسة النشطة للتوزيعات النقدية.