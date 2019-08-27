"وحش فضائي" يهدد الأرض .. و"ناسا" تحدد الموعد

حذرت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، أمس، من اقتراب كويكب عملاق من الاصطدام بالأرض، وهو الأمر الذي أكده إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس، الذي أشار إلى عدم امتلاك أي وسيلة دفاع ضده.

بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حذر ماسك من أن حجم الكويكب يتخطى ضعف حجم برج "شارد" في لندن، الذي يعد أضخم مبنى في أوروبا.

وسيمر الكويكب العملاق الذى يبلغ عرضه أكثر من 650 مترا بجوار كوكب الأرض سبتمبر المقبل، ومن المرجح أن يضربها - بحسب تقديرات ناسا - في يوم 14 أيلول (سبتمبر).

وأوضحت الصحيفة، أن "الوحش الفضائي" سيمر على الأرض بسرعة 14 ألف ميل في الساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3.3 مليون ميل.

يأتي ظهور الكويكب العملاق بعد آخر مرة ظهر فيها في 1 سبتمبر عام 2000، أي أنه يظهر كل 20 عاما تقريبا، وسيتكرر ظهوره مرة أخرى في عام 2038.

من جانبها، ذكرت وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض، إلا أن جيم بردنشتاين رئيس وكالة علوم الفضاء الأمريكية، حذر في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض.