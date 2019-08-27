العثور على جسيمات بلاستيكية تتساقط مع الثلوج في القطب الشمالي

قال باحثون من ألمانيا "إن جسيمات البلاستيك متناهية الدقة تتساقط على الأرض مع الثلوج، من الهواء، حتى في مناطق القطب الشمالي البعيدة عن منشأ البلاستيك".

وأوضح فريق من الباحثين برعاية معهد ألفريد فيجنر الألماني للأبحاث القطبية والبحرية، في مدينة بريمرهافن الألمانية، أن هذه الجسيمات الدقيقة التي بحجم أقل من خمسة مليمترات، تنتقل عبر الأجواء ويمكن أن تتوزع بهذا الشكل على مسافات بعيدة، وهو ما يوضح سبب تلوث الجو بشكل هائل بجسيمات بلاستيك دقيقة. ونصح الباحثون في دراستهم، التي نشرت في العدد الأخير من مجلة "ساينس أدفانسيس" بدراسة الآثار المحتملة لهذه الجسيمات بدقة مستقبلا.

وفقا لـ"الألمانية" حلل الباحثون - تحت إشراف ميلاني بيرجمان الباحثة الألمانية - عينات من الثلوج، أخذوها من عدة مناطق في ألمانيا، ومن جبال الألب السويسرية ومن عدة مناطق في القطب الشمالي.

أذاب الباحثون هذه الثلوج ورشحوا المياه الناتجة عنها وفحصوا الرواسب المتبقية باستخدام مطيافية الأشعة الحمراء، لإثبات وجود بقايا اللدائن وتحليلها، وعثر الباحثون على جسيمات بلاستيكية في معظم العينات التي فحصوها.

وكانت نسبة هذه الجسيمات في العينات التي أخذت من مناطق في القطب الشمالي أقل من نسبتها في العينات الأوروبية، لكن نسبة هذه العينات ظلت "جوهرية".

وعثر الباحثون على 1760 جسيما بلاستيكيا في المتوسط، في كل لتر من الماء الذائب.

وعثر الباحثون في إحدى كتل الجليد الطافي على 14 ألفا و400 جسيم في كل لتر ماء ناتج عن ذوبان هذه الكتلة. وللمقارنة فإن أكثر العينات تلوثا بالجسيمات البلاستيكية، التي أخذت من أحد الطرق الإقليمية في ولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، كانت تحتوي على 154 ألف جسيم في كل لتر ماء.

ويراوح حجم الجسيم بين 11 و474 مايكرومتر "المايكرومتر يساوي واحد على مليون من المتر"، وكانت الجسيمات الأدق هي الأغلب بين هذه الجسيمات، حيث كانت 80 في المائة من جميع الجسيمات أصغر من 25 مايكرومتر.

أوضح الباحثون أن من بين هذه الجسيمات ما هو جزيئات من البوية ومطاط النتريل والبلاستيك، ويمكن أن يكون مصدر هذه الجسيمات هو عمليات طلاء المركبات أو المباني واحتكاك الإطارات أو الأحذية، إضافة إلى عديد من اللدائن الأخرى المنتشرة.