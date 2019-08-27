للمرة الأولى .. إنتاج شعاب مرجانية "في المختبر"

تمكن فريق من العلماء في الولايات المتحدة من إعادة إنتاج شعاب مرجانية في المختبر للمرة الأولى، وهي خطوة مشجعة لإنقاذ "الحاجز المرجاني الأمريكي العظيم" قبالة ساحل فلوريدا.

فقد استطاع باحثون من مركز أكواريوم فلوريدا إعادة إنتاج المرجان الأطلسي المهدد بالانقراض من خلال التفريخ المستحث، وهو تطور يمكن أن يمنع انقراض الحيز المرجاني في فلوريدا.

وقالت آمبر ويتل مسؤولة "الأكواريوم" - بحسب "الفرنسية" - "إنها المرة الأولى التي نستطيع فيها إنتاج الشعاب المرجانية الأطلسية في المختبر".

وأضافت "لقد أُنتجت شعاب مرجانية تعيش في المحيط الهادئ من قبل في متحف هورنيمان في لندن، لكنها المرة الأولى التي تنجح فيها هذه العملية لإنتاج شعاب أطلسية".

ونجحت عملية التكاثر عبر وضعها في بيئة تحاكي البيئة الطبيعية للشعاب المرجانية، من بينها شروق الشمس وغروبها ومراحل القمر ودرجة حرارة المياه ونوعيتها.

وتتدهور الشعاب المرجانية في فلوريدا بسرعة بسبب تغير المناخ، ومرض الأنسجة المدمرة، الذي ظهر في مياه الولاية الجنوبية الشرقية في عام 2014. ويأمل العلماء في إنتاج شعاب مرجانية جديدة بغية تكاثرها من جديد.

يذكر أن علماء حذروا من أن الشعاب المرجانية في محيطات المناطق المدارية في خطر، بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، ما يقوض قدرة الشعاب على تحمل التيارات الساخنة الناتجة عن تغيرات مناخية تسبب فيها الإنسان.

وأوضح فريق البحث - الذي قاده علماء أستراليون - أن الضرر الذي تواجهه الشعاب المرجانية في تلك المناطق، زاد بنحو خمس مرات عما كانت عليه الحال في ثمانينيات القرن الماضي.

وأضافوا "متوسط الوقت الذي تحتاج إليه عملية "التبييض" - عندما تدفع الحرارة الشعاب المرجانية إلى طرد الطحالب الملونة - تقلص إلى ست سنوات في 2016، عما بين 25 و30 عاما في أوائل الثمانينيات".