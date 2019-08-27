مختص: تغير المناخ يجلب أوبئة غير اعتيادية

تسببت ظاهرة الاحتباس الحراري في زيادة خطر إصابة الروس بأمراض مثل حمى النيل الغربي وحمى الكونغو والقرم وحمى دنغه، بصفتها أمراضا غير اعتيادية للبلدان الشمالية.

وقال فيكتور مالييف مستشار مدير معهد علم الأوبئة المركزي الروسي - بحسب "نوفوستي" الروسية - "إن عملية الاحترار في الأراضي الروسية تجري بوتائر تزيد بمقدار 2.5 مرة مقارنة بمعدل تطور الاحترار في كوكبنا". وتؤدي زيادة معدل درجة الحرارة وفترة الطقس الدافئ إلى مجيء البعوض والقراد، باعتبارهما ناقلين للأمراض المعدية الشاذة إلى المناطق الشمالية.

وسجلت - بحسب مالييف - في مدينة فورونيج الروسية حمى النيل الغربي، أما سيبيريا فعثر فيها على هذا الفيروس في أجسام الطيور والخيول. وأوضح المختص أن البعوض والقراد يحملان الفيروس الذي يعيش في جسم الحصان أو الطائر.

وتوقع المختص أن تُسجَّل قريبا جيوب حمى النيل الغربي في مناطق وسط القسم الأوروبي الروسي وسهول جنوب سيبيريا.

وقد يكون البعوض العادي حاملا لهذا الفيروس، ويمكن أن يلسع البعوض الطائر ثم الإنسان، لكنه لا ينقل من إنسان إلى آخر.

ومن أجل منع انتشار حمى النيل الغربي من الضروري رصد البعوض، وتحليل وفيات كميات كبيرة من الطيور، وتجنب تشكيل مقالب قمامة تجتذب أعدادا كبيرة من الطيور والغربان بصورة خاصة.

وقال المختص "إن حشرة القرادة التي لم تسجل سابقا إلا في المناطق الاستوائية سجلت أخيرا في جنوب ألمانيا، ما أدى إلى إصابة البقر والجزارين بحمى الكونغو والقرم".

أما حمى دنغه، فيجلبها إلينا - حسب المختص - السياح القادمون من تايلاند. ونشر فريق من العلماء عام 2020 تقريرا يشير إلى أن عام 2080 سيشهد نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري ملياري إصابة بحمى دنغه في العالم، في حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضده.