الأرصاد الجوية: الأمطار لن تخمد حرائق الأمازون

قال مختصان في مجال الأرصاد الجوية، وأشارت بيانات للطقس إلى أن "من غير المرجح أن تخمد الأمطار الضعيفة الحرائق الهائلة المستعرة في غابات الأمازون عما قريب، وأن هطول الأمطار في مناطق معينة حتى العاشر من أيلول (سبتمبر) قد يطفئ بعض الحرائق".

وتلتهم النيران أكبر غابات استوائية مطيرة في العالم، حيث أفادت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية بأن عدد الحرائق المسجلة في جميع أنحاء الأمازون ارتفع 79 في المائة هذا العام حتى 25 آب (أغسطس).

ولا تقتصر الحرائق على البرازيل فحسب، إذ أتت النيران على ما لا يقل عن عشرة آلاف كيلو متر مربع في بوليفيا بالقرب من حدودها مع باراجواي والبرازيل.

وقال المختصون "إنه في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة البرازيلية مبادرة لمكافحة الحرائق بنشر قوات وطائرات عسكرية، فإن هذه الجهود لن تؤدي إلا إلى إخماد الحرائق الأصغر وستساعد على منع نشوب حرائق جديدة، لكن الحرائق الأكبر لن يخمدها سوى هطول الأمطار".

ويبدأ موسم الأمطار في الأمازون عادة في أواخر أيلول (سبتمبر) ويستغرق الأمر أسابيع حتى تهطل الأمطار على نطاق واسع، بحسب "رويترز".

وتقول ماريا سيلفا دياس أستاذة علوم الغلاف الجوي في جامعة ساو باولو "إن توقعات هطول الأمطار في الأيام الـ15 المقبلة تتركز في المناطق التي لا تحتاج إلى الأمطار بالقدر ذاته"، وأضافت "من المتوقع انخفاض هطول الأمطار في مناطق الأمازون التي تشهد أسوأ الحرائق".

وفقا لبيانات "رفينيتيف"، سيشهد أقصى شمال غرب وغرب غابات الأمازون المطيرة البرازيلية مزيدا من الأمطار في الأسابيع المقبلة، لكن الأجزاء الشرقية ستبقى شديدة الجفاف.

وقالت دياس "في بعض الجيوب، يمكنك إخماد بعض الحرائق، لكنها جيوب معزولة وليست مناطق بأكملها".