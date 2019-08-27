الين يرتفع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

ارتفع الين الياباني وتراجع عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الثلاثاء مع فرار المستثمرين صوب الأصول الأكثر أمنا وسط مخاوف من تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أيام من إعلان الجانبين رسوما جديدة.

ويوم الجمعة، أعلنت الصين زيادة الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، وردت الولايات المتحدة بإعلان رفع الرسوم الحالية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة من أول أكتوبر تشرين الأول.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما 15 بالمئة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار وليس عشرة بالمئة كما كان مقررا من قبل، وتسري هذه الرسوم من أول سبتمبر أيلول.

ويوم الاثنين صرح الرئيس الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسيا بأن مسؤولين صينيين اتصلوا بنظرائهم الأمريكيين في الليلة السابقة وعرضوا العودة لطاولة المفاوضات.

غير أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الصينية قال إنه ليس على علم بأي محادثة هاتفية ولم ترد وزارة التجارة، التي عادة ما تصدر بيانات بشأن الاتصالات الخاصة بالتجارة، على طلب للتعقيب.

وارتفعت العملة اليابانية 0.4 بالمئة إلى 105.63 ين مقابل الدولار في أحدث التعاملات لكنها لم تكن بقوة مكاسب أمس الاثنين حين سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أعوام.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.5097 بالمئة، ليظل منحنى العائد منقلبا مع تسجيل عوائد سندات عامين 1.5264 بالمئة، في مؤشر على ركود وشيك.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية، الحساس لنزاعات التجارة بين واشنطن وبكين، بعد أن هوى إلى مستوى قياسي منخفض عند 7.1870 مقابل الدولار في اليوم السابق. ونزلت العملة 0.1 بالمئة إلى 7.1770 يوان.

وهبطت الليرة التركية 0.4 بالمئة إلى 5.8452 مقابل الدولار وكانت قد نزلت يوم الاثنين أكثر من عشرة بالمئة في ثاني انحدار خاطف لها هذا العام.

واستقرت معظم العملات الرئيسية، وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1113 دولار في حين نزل المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 0.2 بالمئة إلى 97.898.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلي 1.2242 دولار و0.1 بالمئة أمام اليورو إلى 90.765 بنس.