اليابان ترغب في إنهاء تهديد الرسوم الجمركية على السيارات في اتفاقها التجاري مع أمريكا

أشارت اليابان إلى رغبتها في التخلص من تهديد الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قبل اعتماد الاتفاق التجاري النهائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد أن ترك الباب مفتوحا أمام فرض رسوم على القطاع الذي يقترب حجمه من 50 مليار دولار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ترمب قال إنه لا يفكر في فرض رسوم عقابية "في الوقت الحالي"، وذلك عقب إعلانه هو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مطلع هذا الأسبوع عن الموافقة من حيث المبدأ على اتفاق تجاري بين البلدين، على أمل إبرامه رسميا في أواخر سبتمبر المقبل.

وأبقى الرئيس الأمريكي على تهديد الرسوم الجمركية بالقول إنه لا يزال بإمكانه فرضها في وقت لاحق.

ونقلت بلومبرج عن وزير الاقتصاد اليابانية قوله اليوم الثلاثاء للصحفيين في طوكيو ردا على سؤال حول إمكانية التعرض للرسوم الجمركية: "أريد التعامل مع هذه المسألة بشكل مناسب في المراحل النهائية من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "الجانب الأمريكي يوافق أيضا على هذا".

كان تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السيارات والمكونات المستوردة قد ظهر في أفق صناعة السيارات وشركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة منذ أن خلصت وزارة التجارة الأمريكية في فبراير إلى أن هذه الواردات قد تضر بالأمن القومي.

وأيد ترامب هذا الاستنتاج في مايو، لكنه قرر تأجيل فرض رسوم جديدة على القطاع حتى منتصف نوفمبر على الأقل للسماح لمفاوضي الولايات المتحدة بالسعي لإبرام اتفاقات تجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي.