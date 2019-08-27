اختيار أجهزة التكييف عالية الكفاءة يخفض قيمة الفاتوره

أكد القائمون على البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملة (#لتبقى) أنه يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذو الأعلى كفاءة وذلك لتخفيف قيمة فاتورة الكهرباء حيث كلما ارتفعت كفاءة الجهاز كلما انخفض استهلاك الكهرباء.

ويمكن التعرف على المكيفات الأعلى كفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة المتوفر كل جهاز تكييف بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية مثل (السخانات والثلاجات والمبردات والغسالات والمجففات)، وتحديداً "المستويات" حيث كلما ارتفع المستوى كلما ارتفعت كفاءة الجهاز. وتنقسم المستويات في بطاقة كفاءة الطاقة إلى سبع مستويات وكل مستوى مخصص له لون معين وأمامه حرف باللغة العربية وهي على الشكل التالي (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز).

كما أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على استخدام تطبيق تأكد وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي IOS أو ANDROID ، ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين.