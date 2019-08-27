أكبر بنك في قبرص يحقق 85 مليون يورو صافي ربح خلال الربع الثاني

أعلن "بنك أوف سيبروس" القبرصي اليوم الثلاثاء وصول صافي دخل فوائد القروض خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 85 مليون يورو قبل حساب الضرائب، لتصل الأرباح بعد حساب الضرائب إلى 26 مليون يورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات البنك القبرصي القول إن معدل القروض إلى الودائع وصلت خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 67%.

يذكر أن "بنك أوف سيبروس" هو أكبر بنك في قبرص ويضم 108 فروعا كلها تعمل في قبرص إلى جانب مكاتب تمثيل في رومانيا واليونان وروسيا وأوكرانيا والصين. وبحسب التقديرت فإن حوالي 83% من القبارصة لديهم حساب مصرفي نشط واحد على الأقل لدى "بنك أوف سيبروس" بما يمثل حوالي 60% من إجمالي حسابات الشركات والمؤسسات لدى البنوك في قبرص و40% من إجمالي القطاع المصرفي القبرصي ككل.