"التحالف" : إسقاط طائرة بدون طيار في مجال اليمن الجوي .. ومحاولات ميليشيا إيران مصيرها الفشل

صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بأن القوات تمكنت ولله الحمد عند الساعة (10:21) من صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّة) بالمجال الجوي لليمن أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء).

وأوضح العقيد المالكي أن جميع المحاولات المستميتة من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل بفضل الله ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها. مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.