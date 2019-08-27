انكماش في الاقتصاد الألماني بسبب تراجع الصادرات

أظهرت بيانات تفصيلية اليوم الثلاثاء أن تراجع الصادرات كان السبب الرئيسي لانكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام، مؤكدة قراءة أولية لانكماش نسبته 0.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات تراجعت على نحو أشد من الواردات بين ابريل ويونيو ليخصم صافي التجارة 0.5 نقطة مئوية من مجمل النمو الاقتصادي.