الأسهم السعودية تغلق تداولاتها باللون الأخضر بدعم صفقات المزاد

عكست الأسهم السعودية بنهاية التداول إلى اللون الاخضر بعدما سجلت تراجعت بلغت 2 في المائة، حيث أغلق السوق على مكاسب نقطية بلغت 27 نقطة وتعادل نحو 0.3 في المائة عند مستوى 8285 نقطة.

وارتفعت قيم التداول خلال جلسة اليوم لتبلغ نحو 28.6 مليار ريال مقارنة كأعلى تداول منذ بداية العام 2019 ، حيث تمت عبر تداول 766 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 332.1 ألف صفقة.

وأرتفعت الأسهم بدعم من بعض الأسهم القيادية، حيث تصدر بنك سامبا وسابك وكذلك السعودية للكهرباء الاكثر دعما لحركة المؤشر العام.

وتصدرت أسهم شركة سدافكو المكاسب و بنحو 6.8 في المائة، تلاها أسهم شركة رعاية بارتفاع 6 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة كيان السعودية بمكاسب بلغت 5.4 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم شركة اميانتيت بانخفاض 4.5 في المائة، تلاه أسهم مجموة السريع بنحو 4.5 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم شركة بنك ساب الذي تراجع بنحو 3.9 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 58 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 124 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 3.8 مليار ريال وكذلك أسهم شركة سابك بنحو 3.67 مليار ريال، تلاها أسهم بنك الأهلي بنحو 2.52 مليار ريال.