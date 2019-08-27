نجاح المحاولة الثانية لالتحام مركبة روسية بمحطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الثلاثاء عن نجاح المحاولة الثانية لالتحام مركبة الفضاء الروسية غير المأهولة "سيوز إم.إس14-" بمحطة الفضاء الدولية.

وكانت المركبة "سيوز إم.إس14-"، التي تحمل الإنسان الآلي "فيدور"، قد فشلت في المحاولة الأولى للالتحام المحدد سلفا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونجحت محاولة جديدة في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وقالت ناسا "بينما كانت المركبة الفضائية تحلق على بعد حوالي 250 ميلا [400 كيلومتر] فوق شرقي منغوليا، وصلت مركبة فضائية روسية غير مأهولة من طراز سويوز والتحمت بمحطة الفضاء الدولية في الساعة 08:11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة [0300 بتوقيت جرينتش]".

وكان قد تم إطلاق مركبة الفضاء "سيوز إم.إس14-" من مركز "بايكونور" الفضائي الذي تشغله روسيا في كازاخستان يوم الخميس الماضي في رحلة لاختبار صاروخ داعم جديد. وكان من المقرر أن يتم الالتحام يوم السبت الماضي حوالي الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، بعد رحلة استمرت يومين و34 دورة حول الأرض.

يشار إلى أن محطة الفضاء الدولية، التي يتم استخدامها لإجراء تجارب من المستحيل القيام بها على الأرض، هي تعاون بين أطقم روسية وأمريكية وتمثل أحد أقوى الروابط بين البلدين .