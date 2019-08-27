اقتراح أمريكي .. قنابل نووية لوقف مخاطر الأعاصير المدمرة

في أحد تصريحاته المثيرة للجدل، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا.

وأورد الموقع أنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل ترمب إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الإفريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس الأمريكي مثل هذا الاقتراح، ففي عام 2017 سأل ترمب مسؤولا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.

وأشار موقع آكسيوس إلى أن ترمب لم يذكر استخدام قنابل نووية في المرة الأولى، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، لكن مسؤولا رفيعا في الإدارة قال إن "قصد ترمب ليس سيئا".

وفكرة الرئيس الأمريكي ليست جديدة بحسب الموقع، فالاقتراح تم تقديمه في الأصل من قبل عالم حكومي في الخمسينيات من القرن الماضي خلال ولاية الرئيس دوايت أيزنهاور، وتطفو هذه الفكرة على السطح بين وقت وآخر، على الرغم من أن العلماء يجمعون على أنها لا يمكن أن تنجح.

وتتعرض الولايات المتحدة بانتظام لأعاصير قوية، وفي عام 2017 بات "هارفي" أقوى إعصار يضرب اليابسة الأمريكية خلال الـ12 عاما الأخيرة.