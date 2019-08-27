القرني: جوميز الأخطر .. لن يسجل

اعترف فواز القرني حارس مرمى فريق الاتحاد لكرة القدم بأنه سيواجه واحدا من أخطر المهاجمين في القارة الآسيوية، عندما يلاقي فريقه ضيفه الهلال في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، وقال "أنا كحارس مهمتي حماية مرماي من المهاجمين والأهداف، والفرنسي بافيتيمبي جوميز من أخطر المهاجمين الذين واجهتهم والأفضل في القارة، بإذن المولى - عز وجل - سأحافظ على نظافة شباكي من الأهداف في اللقاء سواء من جوميز أو من بقية اللاعبين". وأضاف "الاتحاد سيواجه أفضل فرق القارة وهو الهلال، يملك صفوة اللاعبين المحليين والأجانب، كذلك الاتحاد، بإذن الله سنكون جاهزين للمواجهة وتحقيق الانتصار رغم صعوبته، سنبحث عن الفوز حتى نرتاح في مواجهة الإياب". وعَدَّ القرني مواجهة الليلة واحدة من أهم مباريات البطولة، وقال "هذا كلاسيكو القارة، يجمع الاتحاد بالهلال، من المواجهات المحببة مشاهدتها، ليس في السعودية فحسب بل في جميع أرجاء القارة، كيف لا وهي تجمع العملاقين الاتحاد والهلال". وأضاف "نحن كلاعبين دوما ما نلعب هذه المواجهات للاستمتاع، اليوم سنكون بصورة مختلفة، مواجهة قارية، إن شاء الله قادرون على تقديم المتعة والانتصار".