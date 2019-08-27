الاتحاد.. خنق هجوم الهلال

أوضح التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، أن مباراة الهلال اليوم في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليست سهلة، وأنه يسعى من خلالها إلى التقدم خطوة عبر تحقيق نتيجة إيجابية، وقال، "متحمسون للمباراة ونتطلع لإرضاء الجمهور، والتفكير منصب على المباراة المقبلة أيضا وليس البطولة في الوقت الحالي، وبعد تخطي الهلال سننظر إلى الخطوة المقبلة".
وأضاف "لا أجزم بجاهزية اللاعب الأرجنتيني إميليانو جابرييل إلا بعد المباراة".
وعن ترديد الجماهير اسمه في المباريات، قال "شرف وفخر كبير لي كمدرب وليس في هذا الموسم فقط، بل من أول يوم لي مع الاتحاد، وليس مهما التحفيز لي، بل يجب أن يكون للاعبين".
من جانبه، قال اللاعب رومارينهو "نعلم جيدا خطورة الملعب، ونعلن جاهزيتنا للمباراة التي تعد صعبة بكل المقاييس، وحضور الجماهير يعني لنا شيئا كثيرا، ونحن جاهزون للهلال وسنلعب للفوز والتأهل".
فنيا، أدى الاتحاد تدريبه الختامي أمس حيث ركز سييرا على تطبيق عديد من الجمل التكتيكية في جميع النواحي، فيما أولى المدافعين عناية خاصة عبر تدريبات متنوعة في كيفية استخلاص الكرة وتضييق الخناق على مهاجمي الهلال.
وأخفى سييرا من خلال المران ملامح عناصره التي سيعتمد عليها، كما أخفى أيضا الاستراتيجية التي سيعتمد عليها.
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