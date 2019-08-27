تحذير من دخان «جحيم النصر»

بينما حذرت الساعة الموجودة على ستاد الملك فهد الدولي عند الدقيقة الـ87 جماهير النصر بـ”فضلا عدم استخدام الشعلات الدخانية لخطرها على الجمهور” خلال مباراة السد 2 / 1 في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال آسيا، حضر اسم المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة التاسعة، بعد ترديد اسمه.

وغاب حمدالله عن المباراة لعدم الجاهزية بعد تعرضه لإصابة في مباراة ضمك في الجولة الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. في المقابل، شكلت الجماهير النصراوية التي تجاوزت 16911 مشجعا، حضورا زاهيا عبر تيفو “جحيم النصر” الذي صاحبه دخان كثيف من جراء إطلاق الشماريخ.

ووجد ثلاثي النصر القدامي ماجد عبدالله، يوسف خميس، وفهد الهريفي في المنصة دعما ومساندة للفريق.