لائحة متطلبات العصائر في المطاعم والكافيهات تدخل حيز التنفيذ في 2020

علمت "الاقتصادية" أن اللائحة التنظيمية للمتطلبات الواجب توافرها في العصائر والمشروبات وخلطات العصائر، وطرحتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2020.

تمنع اللائحة إضافة السكر والمنكهات والألوان ومشروبات الطاقة إلى العصائر الطازجة والمشروبات في المملكة.

وستطبق اللائحة على محال بيع العصائر والمطاعم والكافيهات وجميع المحال المعنية ببيع العصائر والمشروبات الطازجة، باستثناء "الفود ترك" والبسطات.

وأوضحت الهيئة خلال لقاء التعريف باللائحة التنظيمية في غرفة جدة، أمس، أن اللائحة تهدف إلى رفع القيمة الغذائية للمشروبات والعصائر والخلطات التي تُقَدَّمُ إلى المستهلك وضمان سلامتها ومأمونيتها، ومنع استخدام أي إضافات اصطناعية إلى هذه المشروبات.

ذلك إضافة إلى الإفصاح عن جميع المكونات التي تدخل في تركيب هذه المشروبات، ومنع استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة، وكذلك منع كتابة العبارات التضليلية على قوائم المشروبات.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تمنع إضافة أي مصدر من مصادر السكر المضاف إلى العصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصائر الأخرى، ومنع إضافه العسل باعتباره من السكريات، ومنع استخدام المواد المضافة مثل المواد الحافظة والملونة والنكهات.

كما يمنع استخدام مشروبات الطاقة وشراب الجلوكوز وإضافتها إلى أي مشروب، فيما يسمح بوضع قطعة من الفاكهة في عصائر الفاكهة الطازجة.