أمير تبوك يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي ، الذي يزور منطقة تبوك حاليا ورحب سمو أمير تبوك بالشيخ المعيقلي، متمنيًا له دوام التوفيق .



وأعرب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما وجدوه من كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال .