نيكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد الحرب التجارية

فقدت الأسهم اليابانية أكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين وقادت الأسهم المرتبطة بالصين الاتجاه النزولي إثر تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدى إلى تهاوي الأسهم العالمية.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 2.6 في المئة إلى 20173.76 نقطة مسجلا أقل مستوى منذ السادس من أغسطس آب، قبل أن يقلص خسائره قليلا ليغلق عند 20261.04 نقطة بانخفاض 2.2 بالمئة.

ويوم الجمعة، قالت الصين إنها ستفرض رسوما على واردات بقيمة نحو 75 مليار دولار من الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط الخام وبعض المنتجات الزراعية والطائرات الصغيرة. وردا على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما إضافية خمسة بالمئة على سلع صينية معينة بقيمة نحو 550 مليار دولار، في أحدث تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ودفع ذلك أسعار الأسهم والدولار والنفط للهبوط يوم الجمعة وفقدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت ما بين 2.4 وثلاثة بالمئة، وسط إقبال على الملاذات الآمنة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 بالمئة إلى 1478.03 نقطة، وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية في طوكيو وعددها 33. وبدد المؤشر جميع مكاسبه التي حققها هذا العام ونزل 1.1 بالمئة منذ بدايته.

وتضررت شركات صناعة الآلات ومعدات تصنيع الرقائق تضررا كبيرا، إذ أثارت جولة الرسوم الجديدة موجة بيع لجني الأرباح في أسهم الشركات التي تعتمد على الطلب من الصين.

ونزل سهم ياسكاوا إلكتريك 6.1 بالمئة وفانوك كورب 3.6 بالمئة وطوكيو إلكترون ثلاثة بالمئة وتي.دي.كيه 3.1 بالمئة وسكرين هولدنجز 3.2 بالمئة.

