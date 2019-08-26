البورصة المصرية تغلق على خسارة 3.7 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح على خلفية الارتفاعات التي حققتها خلال الأيام الماضية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو3.7 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 753 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة 540.4 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليبلغ مستوى 03ر14291 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنحو 0.74% ليبلغ مستوى 57ر544 نقطة، وانخفض مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 0.55 % ليبلغ مستوى 15ر1427 نقطة.

