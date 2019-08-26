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أسواق الأسهم- السعودية

21 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 274.9 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 21 صفقة خاصة بنحو 6.87 مليون سهم على نحو 274.87 مليون ريال تمت على 21 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

ساب

34.9

62,176

2,169,942

بوبا العربية

102

17,630

1,798,260

التعاونية

68.5

92,381

6,328,099

الإتصالات

105.2

376,942

39,654,298

دار الأركان

11.54

282,246

3,257,119

إعمار

10.1

110,351

1,114,545

أسمنت السعودية

66.7

71,990

4,801,733

بترو رابغ

19.9

133,093

2,648,551

سبكيم العالمية

18.38

255,957

4,704,490

المراعي

49.8

337,262

16,795,648

التصنيع

14.1

300,918

4,242,944

مجموعة صافولا

29.9

148,032

4,426,157

سافكو

80.5

147,112

11,842,516

معادن

46.7

489,670

22,867,589

الأهلي

49.95

1,433,030

71,579,849

البلاد

26.2

414,641

10,863,594

الراجحي

65

229,353

14,907,945

سامبا

29.45

287,238

8,459,159

السعودي الفرنسي

36.25

171,960

6,233,550

الجزيرة

14.24

263,540

3,752,810

الرياض

25.9

1,252,114

32,429,753
 

 

 

 

 

 

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