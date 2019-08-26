21 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 274.9 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 21 صفقة خاصة بنحو 6.87 مليون سهم على نحو 274.87 مليون ريال تمت على 21 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
ساب
|
34.9
|
62,176
|
2,169,942
|
بوبا العربية
|
102
|
17,630
|
1,798,260
|
التعاونية
|
68.5
|
92,381
|
6,328,099
|
الإتصالات
|
105.2
|
376,942
|
39,654,298
|
دار الأركان
|
11.54
|
282,246
|
3,257,119
|
إعمار
|
10.1
|
110,351
|
1,114,545
|
أسمنت السعودية
|
66.7
|
71,990
|
4,801,733
|
بترو رابغ
|
19.9
|
133,093
|
2,648,551
|
سبكيم العالمية
|
18.38
|
255,957
|
4,704,490
|
المراعي
|
49.8
|
337,262
|
16,795,648
|
التصنيع
|
14.1
|
300,918
|
4,242,944
|
مجموعة صافولا
|
29.9
|
148,032
|
4,426,157
|
سافكو
|
80.5
|
147,112
|
11,842,516
|
معادن
|
46.7
|
489,670
|
22,867,589
|
الأهلي
|
49.95
|
1,433,030
|
71,579,849
|
البلاد
|
26.2
|
414,641
|
10,863,594
|
الراجحي
|
65
|
229,353
|
14,907,945
|
سامبا
|
29.45
|
287,238
|
8,459,159
|
السعودي الفرنسي
|
36.25
|
171,960
|
6,233,550
|
الجزيرة
|
14.24
|
263,540
|
3,752,810
|
الرياض
|
25.9
|
1,252,114
|
32,429,753
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