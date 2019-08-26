21 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 274.9 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 21 صفقة خاصة بنحو 6.87 مليون سهم على نحو 274.87 مليون ريال تمت على 21 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة ساب 34.9 62,176 2,169,942 بوبا العربية 102 17,630 1,798,260 التعاونية 68.5 92,381 6,328,099 الإتصالات 105.2 376,942 39,654,298 دار الأركان 11.54 282,246 3,257,119 إعمار 10.1 110,351 1,114,545 أسمنت السعودية 66.7 71,990 4,801,733 بترو رابغ 19.9 133,093 2,648,551 سبكيم العالمية 18.38 255,957 4,704,490 المراعي 49.8 337,262 16,795,648 التصنيع 14.1 300,918 4,242,944 مجموعة صافولا 29.9 148,032 4,426,157 سافكو 80.5 147,112 11,842,516 معادن 46.7 489,670 22,867,589 الأهلي 49.95 1,433,030 71,579,849 البلاد 26.2 414,641 10,863,594 الراجحي 65 229,353 14,907,945 سامبا 29.45 287,238 8,459,159 السعودي الفرنسي 36.25 171,960 6,233,550 الجزيرة 14.24 263,540 3,752,810 الرياض 25.9 1,252,114 32,429,753