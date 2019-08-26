عادل الجبير : السعودية تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .. والعلاقة المتينة مع الإمارات ركيزة أساسية لها

قال عادل الجبير أن المملكة بفضل الله تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وتشكل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء في حسابه على "تويتر" أن التحالف يعمل بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، ولن نألو جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق. مضيفا أن السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم