الرئيس الأمريكي : سنستأنف المحادثات التجارية مع الصين "قريبا جدا"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم أن بلاده ستستأنف "قريبا جدا" المفاوضات التجارية مع الصين بعد تصعيد جديد في التوتر في الأيام الأخيرة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم. وقال ترمب على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في جنوب غرب فرنسا "اتصلت الصين الليلة الماضية قالت "لنعد إلى طاولة المفاوضات" إذا سنبدأ التفاوض من جديد قريبا جدا". مؤكدا "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق".