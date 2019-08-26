تويوتا تحسم تفاصيل خطة التوسع في إندونيسيا بملياري دولار بحلول 2020

قال واري أندانج تاهجونو رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور إندونيسيا إن شركة تويوتا ستحسم تفاصيل خطتها الاستثمارية التي تقدر قيمتها بـ 2 مليار دولار والتي يمكن أن تتضمن التوسع في الطاقة الإنتاجية بحلول العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم عن تاهجونو قوله إن هدف الحكومة بوصول المبيعات السنوية للسيارات الكهربائية إلى 400 ألف وحدة في اندونيسيا بحلول 2025 يمثل تحديا. وأضاف أن التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة هي الفجوة في الأسعار بين السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية والسيارات التي تعمل بالكهرباء وإقناع العملاء باعتماد السيارات التي تعمل بالبطاريات. ولدى تويوتا القدرة على إنتاج 250 ألف سيارة سنويا في إندونيسيا والذي يمكن زيادة الانتاج إلى 300 ألف وحدة مع مناوبات عمل أكثر.