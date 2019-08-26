مصرف الراجحي يطلق برنامج الادخار للموظفين بمزايا وحوافز مميزة

أطلق مصرف الراجحي برنامج ادخار الموظفين بدءا من الشهر الماضي بعد موافقة مجلس إدارة المصرف وتخصيص ميزانية لدعم البرنامج الذي صمم بمزايا وحوافز مميزة.
وتأتي هذه المبادرة تطبيقا عمليا لاستراتيجية مصرف الراجحي أن يصبح جهة العمل المفضلة، وضمن حزمة سياسات وإجراءات أقرها المصرف لتنفيذ هذه الاستراتيجية لمصلحة الموظفين الذين يعدهم المورد الأهم والأساس ويستثمر في تدريهم وتأهيلهم وتحقيق الاستقرار لمساعدتهم على الإبداع وتحقيق أفضل النتائج في العمل المصرفي.
وتتماشى هذه الخطوة مع "رؤية المملكة 2030" التي اشتملت في أهدافها على رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل من 6 إلى 10 في المائة، وتشجيع أفراد المجتمع على غرس ثقافة الادخار ونشر مبادراته بين أفراد المجتمع لما في ذلك من أثر إيجابي على تنمية الفرد والأسرة والنمو الاقتصادي للوطن.
ويمنح نظام الادخار الخاص الفرصة للموظفين والموظفات للادخار من الراتب الشهري بنسبة اختيارية تم تحديد سقف أعلى مناسب لها، وسيقوم المصرف بتقديم نسبة هذه المساهمة نفسها إلى حدود معينة، ما يحفز الموظفين على الادخار ويسهم في تحقيق أفضل النتائج من البرنامج.
وسيستمر البرنامج لمدة 24 شهرا وسيتم خلال هذه الفترة استثمار الأموال من خلال مجموعة الخزينة في محافظ مالية منخفضة المخاطر متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي سيتيح للموظفين الحصول على ربح إضافي مقابل إجمالي مدخراتهم وإجمالي الدعم المقدم من المصرف. يذكر أن المصرف تبنى من خلال مجموعة الموارد البشرية استراتيجية "أن نصبح الوجهة المفضلة للتوظيف" من خلال تصميم وإطلاق برنامج تحول شامل الغرض منها تكوين مورد بشري مؤهل ملتزم خبير، بالتالي تحقيق نتائج مميزة ومستوى عال على صعيد تجربة العملاء.
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