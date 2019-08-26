السعودية والإمارات تبحثان «مبادرة الوصول إلى اليمن» بحضور أممي

حرصا من حكومتي السعودية والإمارات على الشعب اليمني، وحفاظا على مقدراته، عقد، أمس، لقاء في فندق ماريوت الرياض لبحث "مبادرة الوصول إلى اليمن"، نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة الدكتور عبدالله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز، ومشاركة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية الإماراتي، وريني نيجينهوس ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وممثلي عدد من المنظمات الأممية والإنسانية الدولية الشريكة.

وفي البداية، قدم الدكتور الربيعة عرضا موثقا للانتهاكات والتجاوزات الحوثية على مقدرات الشعب اليمني، وتطرق إلى آليات تنفيذ مبادرة الوصول إلى اليمن عبر دعم المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات بمراقبين متخصصين حياديين، واستخدام جميع الموانئ والمنافذ اليمنية والسعودية المخصصة لإيصال المساعدات الإنسانية، وقيام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" برفع تقارير تقييم شهرية عن وصول المساعدات لمستحقيها.

وبين الربيعة أن المبادرة تدعو إلى إعلان الانتهاكات التي تحدث بما يضمن اطلاع المجتمع الدولي عليها، وتشيد باللا مركزية التي بدأت في انتهاجها المنظمات الأممية في اليمن.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية الإماراتي، "إن الانتهاكات الحوثية موثقة، فحتى بعد اتفاقية ستوكهولم قامت الميليشيات بستة آلاف انتهاك، وقبل يومين قامت الميليشيات بانتهاك آخر أدانته المنظمات الدولية".

وقدم الشامسي شكره للمنظمات الأممية وبرنامج الأغذية العالمي على قرارها في تعليق المساعدات في صنعاء ومناطق أخرى.

وشكر ممثل "أوتشا" المملكة والإمارات على كرمهما والمشاركة في دعم الشعب اليمني وإيصال المساعدات الإنسانية. وقال، "إننا نعمل في أكبر أزمة إنسانية في العالم فهناك عشرة ملايين شخص في اليمن على بعد خطوة من المجاعة وانتشار وباء الكوليرا في 90 في المائة من مديريات اليمن، فضلا عن وجود ثلاثة ملايين نازح وأكثر من خمسة ملايين شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في 75 مديرية يصعب الوصول إليها.

وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء، أوضح الربيعة أن المملكة والإمارات تسعيان إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق ودراسة التحديات التي تواجه العمل الإنساني، خاصة ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية، حيث تم رصد عشرات الانتهاكات الجسيمة تجاه العمل الإنساني التي واجهت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وكذلك طالت الحملات الإغاثية والبواخر السعودية والإماراتية، لذا كان لزاما الجلوس مع المنظمات الأممية والدولية للتحاور في وصول المساعدات إلى مستحقيها والوقوف ضد الانتهاكات الدنيئة في نهب المساعدات واستخدامها لأسباب تخرج عما خصصت له.

وأبان أنه تم عرض مجموعة من أمثلة الانتهاكات التي تعرضت لها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتطرق لآليات التحقق من تلك التجاوزات.