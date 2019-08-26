الرئيس الأفغاني يشيد باستضافة المملكة لمؤتمر العلماء المسلمين حول بلاده

استقبل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، أمس، في مقر إقامته في جدة، الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأشاد الرئيس الأفغاني خلال الاستقبال، بدور السعودية - دولة المقر للمنظمة - وبتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتها المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والأمن في أفغانستان الذي عقد في مكة المكرمة في 2018، كما نوه بدعم منظمة التعاون الإسلامي المتواصل لبلاده ودورها الفاعل في تعزيز السلم والأمن.
وأكد الرئيس الأفغاني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي والعمل معها في تنفيذ البرامج والمشاريع كافة، خاصة البرامج الثقافية والاجتماعية في مكافحة التطرف والغلو والإرهاب.
من جهته، جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التزام المنظمة بمواصلة جهودها لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان والجمع بين الفرقاء، مشيدا بدور الحكومة الأفغانية في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
وأكد وقوف المنظمة مع أفغانستان لرفع مختلف التحديات التي تواجهها، مشددا على أن نتائج مؤتمر العلماء المسلمين الذي استضافته المملكة، وبحثت فيه فرص السلام والاستقرار شكل مرحلة فاصلة في تاريخ البلاد، مثمنا دور السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في الدعم المتواصل لأفغانستان.
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