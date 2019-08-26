وفد سعودي إلى أفغانستان خلال أسبوعين للتعرف على الفرص الاستثمارية

استقبل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، في مقر إقامته في جدة أمس، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن الاجتماع تناول بحث أوجه التعاون في التجارة والاستثمار بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أنه استمع من الرئيس إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الأفغانية لتطوير عديد من الأنظمة التجارية وتوفير الأمن والاستقرار للمشاريع الاستثمارية فيها.

وبين القصبي أنه حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من ولي العهد، سيقوم وفد سعودي بزيارة أفغانستان خلال الأسبوعين المقبلين، يضم عددا من ممثلي الجهات الحكومية وممثلين عن مجلس الغرف للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والاطلاع على الإجراءات التي أنجزتها الحكومة الأفغانية في مجالات تسهيل الأعمال بما يحقق تعزير التبادل التجاري بين البلدين.

كما استقبل الرئيس الأفغاني، أمس، في مقر إقامته في قصر الضيافة في جدة، عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، على هامش زيارته المملكة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحة الأفغانية.