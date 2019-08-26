رياح الصين المعاكسة تهدد ريادة «إتش إس بي سي»

عندما ألقى ليو شياو مينج، سفير الصين لدى بريطانيا خطابا في حفلة رأس السنة الصينية التي أقامها مصرف إتش إس بي سي في شباط (فبراير) الماضي كان حديثه مليئا بالثناء على المصرف العريق.

وعندما تحدث في قاعة الأمم المتحدة المغطاة بألواح خشب الجوز في فندق فور سيزونز في لندن، أشاد بالشركة المصرفية "لنشرها الثقة في الصين من أعمالها الملموسة".

بعد الخطاب ابتسم السفيرمارك تاكر رئيس مجلس إدارة المصرف أمام الكاميرات الموجودة أسفل الثريات.

على أن المودة في القاعة جاءت في منعطف صعب للعلاقات بين بكين والمصرف الذي جعل التوسع في البر الرئيس الصين ركيزة أساسية لاستراتيجيته للنمو.



فتش عن شركة هواوي

قبل أيام فقط من الحفلة، كان ليو قد استدعى جون فلنت، الرئيس التنفيذي الذي طرد حديثا من المصرف، إلى السفارة لاستجوابه بشأن دور الشركة في اعتقال ومحاكمة مينج وانتشو كبيرة الإداريين الماليين في "هواوي".

وفقا لشخصين مطلعين على الاجتماع قال فلينت للسفير إن المصرف لم يكن لديه خيار سوى تسليم المعلومات التي ساعدت جهات الادعاء الأمريكية على بناء قضية ضد السيدة مينج المحتجزة في كندا التي تعترض في المحكمة على تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وهي تنفي اتهامات المصرف والاحتيال المالي الإلكتروني في لائحة اتهامات تزعم أن شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية قد مارست أعمالا في إيران بما يتعارض مع العقوبات الأمريكية.

غضب بكين من دور مصرف إتش إس بي سي في الخلاف الدبلوماسي الذي يجتاح "هواوي" ليس سوى تحد واحد يواجه المصرف الذي أسس قبل 154 عاما للاستفادة من التدفقات التجارية بين الشرق والغرب، في الوقت الذي يحاول فيه التغلب على التوترات المتزايدة بين الصين والغرب.

مع تراجع العولمة، يتساءل بعض المحللين والمستثمرين عما إذا كانت خطة المصرف لتوليد مليارات الدولارات من الإيرادات الإضافية في البر الرئيس الصين، تتوافق مع كون مقره الرئيس في لندن، أو مكانته كواحد من أكبر مصارف المقاصة بالدولار في العالم.

الاحتجاجات الأخيرة في شوارع هونج كونج حيث يحقق المصرف نصف أرباحه، جعلت السؤال أكثر وضوحا.

يقول رونيت جوس، محلل المصارف في مجموعة سيتي، "هناك تأييد لطرفي هذا الصدع بين الشرق والغرب، خلال العقود القليلة الماضية، حيث كان وضعا مربحا للجانبين".

الآن مع توقع تباطؤ التدفقات بين الصين والغرب بسبب الحرب التجارية، فإن جوس يتوقع أن يفقد المصرف ميزته.

ويقول: "ما كان فيما مضى رياحا مواتية تدفعهم إلى الأمام أصبح رياحا معاكسة".



تغريم المصرف العريق

عندما التقى فلينت السفير، أوضح أنه عندما سلم المصرف وثائق "هواوي" إلى وزارة العدل الأمريكية عام 2017، كان يعمل تحت إشراف مراقب مستقل مع مئات الموظفين داخل الشركة.

تم تعيين المراقب عام 2012 بعد تغريم مصرف إتش إس بي سي مبلغ 1.9 مليار دولار لانتهاك العقوبات ومساعدة عصابات المخدرات المكسيكية في غسيل الأموال.

قال فلينت إنه عندما طلبت وزارة العدل الأمريكية معلومات التجريم المزعومة اضطر المصرف إلى الامتثال.

طرد فلينت من منصب الرئيس التنفيذي للمصرف في آب (أغسطس) من العام نفسه.

بعد بضعة أيام، قال المصرف إن هيلين وونج، رئيسة المصرف في الصين الكبرى، ستغادر، توقيت المغادرات أثار التكهنات أنهما مرتبطان بعلاقة الشركة مع الصين، رغم أن المصرف يصر على أن الأمر ليس كذلك: قال تاكر إن بكين "لم تمارس أي ضغط نهائيا" على الشركة المصرفية.

ليس من الواضح ما إذا كان فلينت نجح في استرضاء بكين بشأن قضية "هواوي".

ذكرت صحيفة جلوبال تايمز، الصحيفة الصينية التي تصدر باللغة الإنجليزية وتديرها الدولة الشهر الماضي أنه يمكن إدراج المصرف في قائمة "الكيانات غير الموثوقة" المرتقبة في البلاد التي يتم وضعها كتدبير انتقامي استجابة للقيود الأمريكية على الشركات الصينية بما في ذلك "هواوي".

قالت الصحيفة إن مصرف إتش إس بي سي تصرف بشكل "غير أخلاقي" في تسليم الوثائق، ونقلت عن مصدر لم يكشف اسمه قريبا من المسألة وهو يتهم المصرف بنصب "فخ" لـ"هواوي".

عندما سئل عن تقرير صحيفة جلوبال تايمز، رفض تاكر التعليق، لكنه قال إن المصرف "يتماشى تماما مع النظرة الصينية للنمو والازدهار الاقتصادي".

كما أشار تاكر أيضا إلى "المشاركة النشطة" للمصرف في سلسلة من المشاريع البارزة في البلاد بما في ذلك تدويل عملة الرنمينبي، وإنشاء منطقة اقتصادية قائمة على التكنولوجيا في الجنوب الشرقي المعروفة في بكين باسم منطقة الخليج الأكبر، ومبادرة الحزام والطريق وهي محرك البنية التحتية العالمية للصين.

مستقبل المصرف في البر الصيني

في مذكرة أرسلت إلى مستثمري إتش إس بي سي بعد تقرير صحيفة جلوبال تايمز، قال مانوس كوستيلو محلل في شركة أوتونوموس، إن المصرف لديه سجل جيد في الحصول على التراخيص التي يحتاج إليها للتوسع في البر الرئيس الصين. "إذا كان المصرف بطريقة ما مقيدا من المشاركة في الانفتاح المستقبلي للأسواق المالية الصينية، فقد يقلل هذا فرصة نموه".

حتى إذا لم ينته الأمر بوضع المصرف على القائمة، فإن مجرد الإشارة إلى أنه غير موثوق إلى حد ما قد يكون بمنزلة مشكلة، كما قال كريستوفر بولدينج أستاذ مشارك في جامعة فولبرايت في فيتنام مختص في الاقتصاد والتمويل الصيني.

يقول بولدينج: "ما سيحدث على الأرجح هو أن كل طلب رسمي لفتح فرع جديد أو دخول خط أعمال جديد سيكون بطيئا من الآن فصاعدا".

يضيف: "يعود الأمر إلى هذا السؤال حول كيف سيتجاوز المصرف هذه الصعوبات. إنهم يواجهون معضلة. يمكنك أن تكون كبيرا في الولايات المتحدة وأوروبا. أو يمكنك أن تكون كبيرا في الصين، لكنك لا تستطيع إرضاء كلا الجانبين، إنهم في وضع صعب جدا".

الضجة المحيطة بشركة هواوي تأتي في الوقت الذي يعترك فيه المصرف مثل شركات أخرى في هونج كونج مع استجابته للاحتجاجات المتصاعدة.

حاول المصرف اتباع ما يصفه أحد المسؤولين التنفيذيين بأنه "نهج غير سياسي". عندما حدد المنظمون احتجاجا في أحد أيام الأسبوع في حزيران (يونيو) الماضي، قالت الشركة إن بإمكان موظفيها المقيمين في هونج كونج العمل من المنزل، وقال المديرون إن بإمكان الموظفين حضور المظاهرة طالما لا يخرقون القانون، وذلك وفقا لعدة أشخاص مطلعين على الترتيبات.

شبه أحد الموظفين هذا النهج بسياسة "لا تسأل، لا تخبر أحدا" المتبعة في الولايات المتحدة، عندما كان لا يزال من غير القانوني لغير الأسوياء العمل في الجيش.

كريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونج كونج بين عامي 1992 و1997، يقول إنه ينبغي على المصرف اتخاذ نهج أكثر نشاطا. "آمل أن مصرف إتش إس بي سي، مثل الأعضاء الآخرين الأكثر تدبرا في مجتمع الأعمال، سيحاول إقناع حكومة هونج كونج بإيجاد طريق نحو المصالحة".

يشتكي بعض الموظفين من أن رفض المصرف اتخاذ موقف يدل على ثقافة تضع إرضاء بكين قبل كل شيء. يشعر المسؤولون التنفيذيون في قسم الأبحاث في المصرف في آسيا بالقلق بشكل خاص من التسبب بإساءة، وذلك وفقا لشخصين مطلعين على النهج. ويقولان إن الأخبار الاقتصادية السلبية عن الصين التي ينبغي أن تكون في مقدمة التقارير، غالبا ما يتم دفنها أو تمنح نظرة إيجابية.

يقول أحد الأشخاص إنه رفضت مقالة العام الماضي من خبير الاقتصاد في مصرف إتش إس بي سي بعنوان: "لماذا تعزز الحرب التجارية الصين العلاقات الأقوى مع البلدان الناشئة تجعل التوتر الأمريكي بمنزلة نعمة مخفية" باعتبارها "مقالة تسويقية للحكومة الصينية" من قبل عملاء المصرف.

يقول بولدينج، "يحاولون تأمين أكبر عدد ممكن من النقاط للوصول إلى السوق المصرفية الصينية. إذا وضعت قائمة لكل (أبحاث) المصارف من أجل معرفة من هو المؤيد للصين وصولا إلى الأكثر هبوطا، سأضع مصرف إتش إس بي سي باعتباره واحدا من اثنين من أكثر المصارف المؤيدة للصين، حيث يدفنون الأخبار السيئة ويحوطون كلماتهم".

يقول المصرف إنه "ينتج أبحاثا مستقلة وغير متحيزة في مجال الاقتصاد الكلي والسوق، تهدف إلى مساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات استثمارية موضوعية".

مصرف إتش إس بي سي الذي تأتي الحروف المختصرة من اسمه الأصلي "المؤسسة المصرفية لهونج كونج وشنغهاي" منخرط بشكل عميق في السياسة منذ إنشائه عام 1865، على أيدي مجموعة من التجار البريطانيين بقيادة توماس ساذرلاند، وهو مصرفي وسياسي إسكتلندي.

اعتقل عدد من موظفي المصرف في معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية، بعد أن سقطت المنطقة في أيدي اليابان عام 1941، ولا يزال تمثال أحد الأسود البرونزية خارج مقر المصرف في شارع كوينز، يحمل آثار طلقات الرصاص جراء القتال.



نقطة تحول المصرف

في الثمانينيات، بدأ المصرف الذي كان ينظر إليه منذ فترة طويلة بنوع من الريبة من قبل الحزب الشيوعي الصيني، بفعل دوره في العصر الاستعماري في تمويل تجارة الأفيون في الصين بالحصول على الحظوة في بكين، من خلال إقراض المال إلى رجال الأعمال الصينيين المحليين.

يرجع الفضل جزئيا إلى القروض المقدمة من المصرف إلى أن أمثال لي كا شينج، رجل الأعمال في هونج كونج، الذي بدأ في منافسة بل حتى الحلول محل "الهونج البريطانية"، أي البيوت التجارية في القرن الـ19 التي تحولت إلى تكتلات كبيرة.

في الوقت الذي فرت فيه بعض الشركات من المنطقة في فترة الاستعداد المحموم للتوقيع على الإعلان المشترك بين الصين وبريطانيا عام 1984، قدم مصرف إتش إس بي سي عرضا للدعم من خلال المضي قدما في مبنى جديد للمكتب الرئيس صممه نورمان فوستر، افتتح عام 1986.

غير أن المديرين التنفيذيين كانوا يخططون لتراجع جزئي. في عام 1993، اشترى المصرف مصرف ميدلاند البريطاني ونقل مقره إلى لندن، في الظاهر لتلبية طلب من الأجهزة المنظمة البريطانية.

يعتقد البعض أن السبب الحقيقي وراء تغيير الشركة مكانها هو الهروب من براثن الحزب الشيوعي قبل تسليم السلطة في هونج كونج عام 1997.

يقول لورد باتن: "كان المصرف يضع نفسه كي يتمكن من الاستمرار في امتلاك حصة كبيرة في هونج كونج، دون الخضوع بالكامل لسياسة هونج كونج. وهو يحاول السير على هذا الخط منذ ذلك الحين بصعوبة متزايدة".

شرع "إتش إس بي سي" في موجة شراء مصممة لتقليل اعتماده على هونج كونج. اثنتان من أكبر صفقاته تبين أنهما مدمرتان.

عملية الاستحواذ على شركة هاوسهولد فاينانسHousehold Finance في 2003 في الولايات المتحدة تركت الشركة عرضة لأزمة القروض العقارية لضعف الملاءة.

والمصرف الذي اشتراه في المكسيك عام 2002 كان المفضل لعصابات المخدرات في البلاد، ما أدى إلى فضيحة غسيل الأموال التي هددت وجود المصرف ذاته.

أدت الآثار المترتبة على فضيحة المكسيك إلى تعيين مراقب مستقل عام 2012، استطاع أن يلوي ذراع المصرف فيما يتعلق بشركة هواوي.

ستيوارت جاليفر، الرئيس التنفيذي للمصرفبين عامي 2010 و2018، قضى معظم فترة ولايته في تنظيف المصرف من تبعات تلك الفوضى.