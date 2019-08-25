ترمب: أمريكا واليابان توصلتا مبدئيا إلى اتفاق تجاري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد التوصل إلى اتفاق تجاري "مبدئي" بين الولايات المتحدة واليابان، مبديا أمله في توقيع النص رسميا بالأحرف الأولى عند انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ايلول/سبتمبر.

وقال ترمب للصحافيين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس بجنوب غرب فرنسا إنه اتفاق "كبير جدا" يشمل الزراعة والتجارة الإلكترونية.

من جهته، قال آبي "توصلنا إلى توافق" بعد "مفاوضات مكثفة (...) لكن ما زال علينا القيام ببعض العمل (...) ولا سيما للتوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق".

وتقوم علاقات جيدة بين ترمب وآبي لكن الرئيس الأميركي ندد مرارا بـ"الخلل الهائل" في الميزان التجاري الثنائي لصالح اليابان داعيا إلى علاقات "أكثر توازنا".

واتفقت طوكيو وواشنطن في نهاية حزيران/يونيو على تكثيف مفاوضاتهما.

واتفق مفاوضا البلدين توشيميتسو موتيغي وروبرت لايتهايزر بصورة خاصة على خفض الرسوم الجمركية اليابانية على اللحوم الأميركية، بحسب ما ذكرت شبكة "إن إتش كاي" التلفزيونية اليابانية وعدد من الصحف الوطنية.

وذكرت الشبكة التلفزيونية أن الولايات المتحدة ستلغي من جانبها الرسوم الجمركية على عدد كبير من المنتجات الصناعية المستوردة من اليابان غير أنها ستبقي في الوقت الحاضر الرسوم الجمركية على السيارات على أن يتم بحثها لاحقا.

ومن شأن ذلك أن يخيب أمل طوكيو التي تسعى بأي ثمن لثني واشنطن عن فرض رسوم على السيارات اليابانية المستوردة.

