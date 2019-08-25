البورصة المصرية تخسر 2.5 مليار جنيه خلال تعاملاتها

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، وسط حالة من التفاؤل عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 1.5% صاحبه مخاوف من تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 756.7 مليار جنيه، وسط تداولات كلية تجاوزت 2.1 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 0.05 %، ليبلغ مستوى 14340.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.81 %، ليبلغ مستوى 548.61 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.57 %، ليبلغ مستوى 1435.02 نقطة.
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