إخلاء شاطئ في برشلونة بعد العثور على عبوة ناسفة في البحر

قالت متحدثة باسم الحرس المدني الإسباني لرويترز إن الشرطة أخلت شاطئا في برشلونة اليوم الأحد بعدما عثرت على عبوة ناسفة في المياه.

وأضافت المتحدثة أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول مكان العثور على العبوة قبالة شاطئ سانت سيباستيا، أحد أشهر شواطئ برشلونة.