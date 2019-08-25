مخصصات المصارف السعودية ترتفع 6.2% بنهاية النصف الأول 2019

ارتفعت المخصصات المتراكمة لدى المصارف السعودية بنسبة 6.2 في المائة، إلى 40.8 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2019، مقارنة بـ 38.4 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للمصارف، تراجعا في نسبة تغطية المخصصات للقروض غير العاملة (المتعثرة أو المشكوك تحصيلها) إلى 160 في المائة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 192 في المائة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت القروض غير العاملة بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 25.5 مليار ريال.
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