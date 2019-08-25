تراجع عجز ميزانية عُمان بـ 53% في 6 أشهر

قالت الحكومة العمانية اليوم الأحد إن عجز ميزانية السلطنة بلغ 660.6 مليون ريال (1.72 مليار دولار) في أول ستة أشهر من العام، بانخفاض 53 بالمئة على أساس سنوي.

وأعلنت السلطنة الشهر الماضي أن عجز الميزانية في أول خمسة أشهر من العام الحالي بلغ 358.4 مليون ريال، بانخفاض 67 بالمئة على أساس سنوي.