الملك يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأفغاني "أشرف غني"

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية. ورحب خادم الحرمين الشريفين به وبمرافقيه في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الأفغاني. حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء.

عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات مع الرئيس الأفغاني ، وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الأفغاني، معالي رئيس مجلس البرلمان مير رحمن رحماني، ومعالي مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ومعالي وزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، ومعالي وزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ومعالي رئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، وسفير أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.