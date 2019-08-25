الرئيس الأمريكي : قريبون جدا من إبرام اتفاق تجارة كبير مع اليابان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم أن أمريكا "قريبة جدا" من إبرام اتفاق تجاري ثنائي "كبير" مع اليابان. وقال ترمب في تصريح مقتضب قبيل محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا إن أمريكا "قريبة جدا من اتفاق كبير مع اليابان". وصرح لصحافيين عند بدء لقاء منفصل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الطرفين (الأمريكي والياباني) "كانا يعملان على ذلك على مدى 5 أشهر". وتابع ترمب "الاتفاق مهم جدا سيكون أحد أكبر الاتفاقات التي أبرمناها مع اليابان على الإطلاق". وفي وقت سابق أشار الوزير الياباني المكلف المحادثات التجارية مع أمريكا توشيميتسو موتيغي إلى تحقيق "تقدم كبير" في هذا السياق. وقال إن هذا التقدم "سيجري تأكيده" خلال لقاء ترمب آبي.

ويرتبط آبي وترمب بعلاقة جيدة لكن الرئيس الأمريكي اعتبر مرارا أن العلاقة التجارية بين طوكيو وواشنطن غير عادلة وتميل لصالح اليابان. واتفق المفاوضون على أن تفرض اليابان ضرائب على السلع الزراعية بمستويات تنطبق على أطراف اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ بحسب ما أفاد التلفزيون الياباني العام "ان اتش كي" وصحف يابانية كبرى. واتفقا كذلك على أن تخفض اليابان الرسوم على لحم البقر والخنزير الأميركي للمستويات المطبقة على أطراف الشراكة عبر المحيط الهادئ لكن لن تخفضها على الزبدة والحليب الخالي من الدسم بحسب ما قالت "ان اتش كي" نقلا عن مصدر لم تحدده.

وأكدت اليابان مرارا على أن فتحها لأسواقها الزراعية سيكون بمستوى التنازلات التي قدمتها لأعضاء الشراكة عبر الهادئ. وبعد الانسحاب المفاجئ لأمريكا من معاهدة الشراكة تلك وقعت 11 دولة من دول المحيط الهادئ صيغة مخففة من الاتفاق التجاري واعتبرت هذه المعاهدة على أنها شكل من أشكال مناهضة الحمائية الأميركية المتنامية في ظلّ إدارة ترامب. وأثار الرئيس الأمريكي منذ ذلك الحين مخاوف من إطلاق حرب تجارية عبر فرض رسوم جمركية والتنديد بالممارسات التجارية غير العادلة. وستقوم أمريكا بإلغاء الرسوم على سلع صناعية يابانية عدة لكن الرسوم التي فرضتها على قطاع السيارات الياباني ستبقى مطروحة للنقاش في مفاوضات تالية مع اعتبار ترمب عجز الميزان التجاري بين بلاده واليابان مشكلة وفق "ان اتش كي". ويأمل الطرفان التوصل لاتفاق بحلول أواخر سبتمبر بحسب تقارير يابانية.