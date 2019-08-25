"جوجل" تقبل الاجتماع مع "نقابة ناشري فيديوهات يوتيوب" دون التفاوض على مطالبهم

بعد عام ونصف من الانتظار أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" مالكة موقع نشر ملفات الفيديو "يوتيوب" موافقتها على الاجتماع مع ممثلي "نقابة ناشري فيديوهات يوتيوب". مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتفاوض مع النقابة على مطالبها. وقال متحدث باسم "يوتيوب" إن الشركة "شرحت للنقابة تفاصيل ما يفعله يوتيوب بالنسبة للشفافية ودعم ناشري فيديوهات يوتبوب. لكننا أوضحنا أننا لن نتفاوض على مطالبهم". يذكر أن "نقابة ناشري فيديوهات يوتيوب" تأسست في صورة مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي منذ عام ونصف ثم تعاونت مع نقابة "آي.جي ميتال" الألمانية لعمال الصناعات المعدنية والهندسية لكي تستفيد من خبرات وإمكانيات الأخيرة في مختلف المجالات.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن "يورج سبرافه" مؤسس نقابة ناشري فيديوهات يوتيوب والمتحدث باسمها القول إنهم تلقوا دعوة من الشركة الأمريكية للاجتماع بممثليها في مكتب شركة جوجل بالعاصمة الألمانية برلين "من أجل مناقشة بعض الأسئلة الأساسية بشأن مستقبل العمل". مضيفا أن النقابة ستقبل الدعوة. وقال "سبرافه" في بيان عبر البريد الإلكتروني "لم نطلب منهم (جوجل ويوتيوب) الاستجابة لمطالبنا قبل الموعد النهائي الذي حددناه لكننا طلبنا منهم الدخول في محادثات معنا. نحن سعداء بنجاح حملتنا حتى الآن لكن بالتأكيد مازال أمامنا الكثير من العمل".

يذكر أن "نقابة ناشري فيديوهات يوتيوب" قد أعلنت في الشهر الماضي الانضمام إلى واحدة من أكبر النقابات العمالية التقليدية في العالم وهي نقابة "آي.جي ميتال" لإطلاق حملة للضغط على موقع "يوتيوب" للدخول في مفاوضات رسمية. وتطالب النقابة شركتي "يوتيوب" و "جوجل" بمعالجة شكاوى مطوري وناشري الفيديوهات وحددت يوم الجمعة الماضي كموعد نهائي لكي ترد "جوجل" و "يوتيوب" على الدعوة قبل اللجوء إلى القضاء ضد الشركتين. وكانت "نقابة ناشري فيديوهات يوتيوب" حتى الشهر الماضي عبارة عن رابطة ضعيفة تضم 20 ألف عضو مشتركين في مجموعة على موقع "فيسبوك" لكنها لم تلفت انتباه "جوجل" ولا الكثيرين من مستخدمي "يوتيوب" وعددهم حوالي ملياري مستخدم شهريا. وفي أغسطس الحالي انضمت إلى نقابة "آي.جي ميتال" مما أعطاها قوة دفعة كبيرة في مواجهة "جوجل".