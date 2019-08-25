"إيداع" : تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (05-01-2019) و (10-10-2018) و (15-03-2019) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 24/12/1440 الموافق 25/08/2019.