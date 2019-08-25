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أخبار الشركات- محلية

"إيداع" : تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (05-01-2019) و (10-10-2018) و (15-03-2019) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 24/12/1440 الموافق  25/08/2019.

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الأسهم السعودية تداول السعودية الشركات وزارة المالية الصكوك السندات

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