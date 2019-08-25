رصد أول حالة وفاة بسبب «السجائر الإلكترونية»

أكد مسؤولون في قطاع الصحة الأمريكي وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، حيث سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي ربما يكون وراء 200 حالة وفاة أخرى محتملة.

وقالت جنيفر لايدن المسؤولة الطبية في ولاية إلينوي، "تلقينا تقريرا عن وفاة شخص بالغ نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة تنفسية شديدة جراء تدخينه السجائر الإلكترونية"، لافتة إلى أن أعمار المرضى، الذين عولجوا في الولاية من أمراض السجائر الإلكترونية تراوح بين 17 و38 عاما.ومنذ نهاية حزيران (يونيو)، سجلت السلطات الصحية 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 22 ولاية أمريكية، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.ولا يزال السبب غير محدد، لكن جميع المرضى استخدموا السجائر الإلكترونية أخيرا لتدخين النيكوتين أو القنب. وقال نجوزي إزيكي مسؤول قسم الصحة في إلينوي، "شدة الأعراض التي يعانيها هؤلاء مقلقة وعلينا أن نحذر من أن استخدام السجائر الإلكترونية ربما يشكل خطرا على الصحة".

لكن إيلينا أرياس نائبة مدير قسم الأمراض غير المعدية بالإنابة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أوضحت أنه رغم أن الحالات بدت متشابهة "فمن غير الواضح إذا ما كان هناك سبب مشترك وراء هذه الحالات".