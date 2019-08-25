الفلبين تتصدر قائمة الدول الأكثر إدمانا لـ«مواقع التواصل» .. واليابان في ذيل القائمة

كشفت دراسة حديثة صنفت الدول الأكثر إدمانا لمواقع التواصل الاجتماعي أن الفلبين تصدرت قائمة الشعوب الأكثر استخداما لمواقع "السوشيال ميديا"، فيما احتلت اليابان ذيل القائمة.

وأكد القائمون على الدراسة أن مستخدمي الإنترنت حول العالم يقضون نحو ساعتين و23 دقيقة يوميا، على الرغم من اختلاف الاتجاهات واللغات والمادة المستهدفة.

وأوضحوا أن نحو نصف الأسواق التي شملها مسح Global Web Index، انخفض استخدام وسائل التواصل الاجتماعى أو تراجع في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بأرقام 2018. وبحسب موقع الأبحاث السوقية statista الأمريكي، يستمر المستخدمون في الأسواق الناشئة قضاء معظم الوقت على الشبكات الاجتماعية خلال اليوم، ويمكن أن يكون الدافع وراء ذلك هو التركيبة السكانية الأصغر سنا في هذه الأسواق، حيث قاد القطاع الذي يراوح عمره بين 16 و 24 عاما النمو على مستوى العالم. وعرضت الدراسة أكثر دول العالم التي يقضي فيها المستخدمون وقتا على السوشيال، حيث جاءت الفلبين الأولى بأربع ساعات ودقيقة يوميا، تليها نيجيريا بنحو ثلاث ساعات و36 دقيقة، والمكسيك بثلاث ساعات وعشر دقائق، وتركيا بثلاث ساعات وخمس دقائق، ثم روسيا بنحو ساعتين و28 دقيقة.

واحتلت الهند مرتبة متوسطة بنحو ساعتين و25 دقيقة، ثم الصين بساعتين و19 دقيقة، والولايات المتحدة بساعة واحدة و57 دقيقة، ثم بريطانيا بنحو ساعة و50 دقيقة، وفرنسا، بساعة و28 دقيقة، وأخيرا اليابان بـ45 دقيقة فقط.