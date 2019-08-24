طريق شائك أمام التوسع في استخدام الكيروسين في قطاع الطيران العالمي 

تتعرض المطارات وشركات الطيران والشركات المصنعة للطائرات لانتقادات متواصلة من قبل حماة المناخ.

وتلجأ هذه الجهات إلى التأكيد على التزاماتها بعيدة المدى حتى عام 2050 فيما يتعلق بالتغير المناخي الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحتمي بتجارة الانبعاثات والبرامج الطوعية لتعويض هذه الانبعاثات.

بحسب "الألمانية"، فإنه لا توجد على المدى البعيد بدائل عن حرق كميات كبيرة من الكيروسين الغني بالطاقة، إذا أردنا أن ترتفع طائرات في الجو حاملة على متنها أكثر من 500 طن، وبالتالي أصبح الوقود الصناعي مَعْقد الآمال.

ويمكن الحصول على هذا الوقود من الكتل العضوية أو من الهيدروجين اللامحدود، لكن بكميات طاقة مكلفة.

هناك بديل آخر هو المفاعلات الشمسية، التي يُولَّد فيها الغاز الصناعي كمرحلة سابقة للكيروسين.

جاء في بيان للاتحاد الألماني لشركات الطيران "نريد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الملاحة الجوية إلى صفر، ندرك أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا حلت أنواع الوقود المتجدد محل الكيروسين التقليدي".

وأصبحت معادلة الخلاص الآن هي Power to X، التي بموجبها يمكن الاعتماد على التحليل الكهربائي باستخدام كميات كبيرة من الطاقة لاستخلاص الهيدروجين من الماء، ثم معالجته بثاني أكسيد الكربون الموجود في الوسط المحيط لتحويله إلى طاقة.

ويشير حرف X هنا إلى الاختيار بين الغاز أو أنواع الوقود السائلة، مثل الديزل أو البنزين، أو الكيروسين.

ورغم أن هذه الأنواع من الوقود تطلق ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها، إلا أن هذا الكربون كان قد أخذ من البيئة أصلا، ما يعني أن هذه الدورة محايدة للبيئة.

يرى لارس فاجنر، رئيس قسم التقنية لدى شركة "إم تي يو" لصناعة المحركات في مدينة ميونيخ، أنه لا يزال هناك أمد بعيد حتى يصبح من الممكن تسيير الطائرات باستخدام الكهرباء، حيث إن تقنيات البطاريات المتوافرة حاليا لا تسمح بتسيير طائرات تحمل على متنها من 150 إلى 270 راكبا.

ويوضح فاجنر أن بطاريات الطائرات ستكون ثقيلة جدا، ويضم فاجنر صوته إلى صوت الداعين إلى استخدام أنواع الوقود البديلة، ويرى أن الوقود البديل هو الطريق الأفضل، حيث لا يتطلب ذلك تعديل المحركات الحالية، كما أنه عند توليد الكهرباء الضرورية لإنتاج الوقود، بشكل مستدام، من خلال الطاقة الشمسية في الصحراء، على سبيل المثال، فمن الممكن تحسين ميزان ثاني أكسيد الكربون الناتج عن المحركات التقليدية بنسبة 80 إلى 90 في المائة.

قامت طائرة تابعة لشركة فيرجين أتلانتيك في شباط (فبراير) 2008 بالفعل بأول رحلة تجريبية بوقود مصنوع من مصادر حيوية ممزوج بالكيروسين التقليدي.

وحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فقد بلغ عدد الرحلات التجارية التي تمت حتى حزيران (يونيو) الماضي أكثر من 180 ألف رحلة، ويعمل الاتحاد على أن يحظى النقل الجوي بالتفضيل عند توزيع الوقود "الأخضر"، مقارنة بغيره من قطاعات النقل الأخرى.

وينظر حماة البيئة إلى أنواع الوقود الحيوي بعين ناقدة، على الأقل فيما يتعلق باستخدام هذا الوقود للسيارات، بسبب ارتفاع فاقد الطاقة كثيرا عند إنتاج الوقود الهيدروجيني.

يرى هؤلاء أن الأكثر فاعلية من ذلك هو شحن بطاريات السيارات بكهرباء مستدامة، ومن جانبها تجري شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران منذ عام 2011 تجارب على بدائل وقود يتم مزجها بالكيروسين التقليدي.

لكن أصبح من الواضح للشركة بالفعل منذ فترة طويلة أن المساحات الزراعية المتاحة على مستوى العالم لن تكفي لإنتاج الأغذية الضرورية للبشر وفي الوقت نفسه تلبية الحاجة المتنامية إلى قطاع الطيران الآخذ في الاتساع والمتعطش دائما إلى مزيد من الوقود الحيوي.

لذلك اتفقت الشركة في شباط (فبراير) الماضي مع مصنع هايده لتكرير الوقود، شمال ألمانيا، في إطار مشروع بحثي مدعوم من الدولة بـ4.2 مليار يورو، للاستفادة من الكهرباء المولدة باستخدام طاقة الرياح، لإنتاج الكيروسين الصناعي.

ومن المقرر أن تنطلق أول منشأة رائدة في هذا المجال أواخر عام 2023، لتغطي بذلك 5 في المائة من حاجة الشركة إلى الوقود في مطار هامبورج، حسبما أوضح يورجين فولشليجر، المدير التنفيذي لمصفاة التكرير، وهو ما يعادل نحو 20 ألف طن كيروسين حيوي سنويا. وأضاف فولشليجر "لدينا هنا فرصة كمصفاة تكرير أن نكون جزءا من التحول للطاقة البديلة"، مشيرا إلى أن هناك الآن مساعي من قبل المصفاة مع شركاء المشروع تحت رعاية جامعة بريمن لتحديد معايير تصميم المنشأة، وحل المشكلات الفنية التي تعترض المشروع.

ويعتقد فولشليجر أن التحول إلى الطاقة البديلة باتجاه فصل الهيدروجين سيأتي من ناحية دوارات الرياح في عرض البحر، لافتا إلى أن التفاصيل النهائية لم تتحدد بعد.

غير أن فولشليجر يريد "أن يكون المشروع قابلا للتنفيذ، وهو ما يعني أيضا أن يكون المنتج قادرا على المنافسة من ناحية السعر".

لكن الحاجة إلى هذا الوقود هائلة، حيث تقدر كميات الكيروسين التقليدي التي استهلكها قطاع الطيران عام 2010 على مستوى العالم بنحو 142 مليون طن.

ويعتقد مختصو منظمة للطيران المدني "الإيكاو" التابعة للأمم المتحدة، أن حاجة القطاع من الوقود ستبلغ ستة أمثال هذا الرقم بحلول عام 2050 لاستمرار نمو قطاع النقل الجوي، ما يعني نحو 860 مليون طن.

وفي حال تزايد ترشيد استهلاك الوقود بشكل واضح فستظل هناك حاجة إلى أكثر من 500 مليون طن من الكيروسين بحلول عام 2050، لا يمكن مزج سوى جزء منها فقط، وفقا للنبوءة المتفائلة لمنظمة "الإيكاو" نفسها باستخدام الوقود الصناعي والصديق للبيئة.

وتعتقد شركة إيرباص الأوروبية للطيران أن محركات الطائرات، العاملة جزئيا بالكهرباء أو بخلايا الوقود النووي ستكون هي البدائل عن محركات الكيروسين التقليدية.

لكن ستكون هناك حاجة ملحة إلى الوقود المنتج بشكل مستدام، لتحقيق الأهداف المناخية التي حددها قطاع النقل الجوي لنفسه على المديين المتوسط أو البعيد، حسبما أوضحت الشركة التي أكدت في عديد من البرامج والمبادرات التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطيران.