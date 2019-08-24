تراجع مبيعات سندات الشركات ذات العائد المرتفع في أمريكا لقرابة الصفر الأسبوع الماضي

تراجعت مبيعات سندات الشركات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من الصفر الأسبوع الماضي، في حين انخفضت هوامش العائد 30 نقطة أساس، كما سجل المؤشر القياسي للسوق عوائد بنسبة 0.72 %.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الإصدارات الجديدة انخفضت إلى 1.25 مليون دولار للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس مقابل 6.55 مليار دولار في 5 صفقات في الأسبوع السابق.

وحتى الآن هذا الشهر، كان عرض الإصدار الجديد خلال الشهر الحالى وحتى الآن 14.4 مليار دولار مقابل 22.8 مليار دولار عن الفترة نفسها من الشهر السابق، وبلغت القيمة 196.3 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، مقابل 152 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.