"المركزي الألماني" يحذر من الإفراط في التقدير السلبي للوضع الاقتصادي

حذر ينس فايدمان، محافظ البنك المركزي الألماني، من الإفراط في التقدير السلبي للوضع الاقتصادي في البلاد.

ودعا فايدمان في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد، إلى عدم السقوط في " حالة من رد الفعل المحموم، أو التشاؤم".

وأوضح فايدمان أن الحالة الحالية عبارة عن تباطؤ اقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني عائد من حالة انتعاش طويلة الأمد شهدت أرقاما قياسية في التوظيف واستنفاذا للطاقات الإنتاجية.

كما أعرب محافظ المركزي الألماني عن اعتقاده بأنه لا يوجد في الوقت الراهن سبب لوضع برنامج اقتصادي كبير وقال إنه في حال حدوث ركود حقيقي، سيكون ذلك بمثابة تحد للسياسة المالية للحكومة الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير، سجل في الربع الثاني ركودا متأثرا بالصراعات التجارية الدولية وتراجع حالة الاقتصاد العالمي، فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموا بنسبة 0.4% في الربع الأول من .2019

ولا تزال الآفاق بالنسبة للاقتصاد في الربع الثالث الراهن غير محددة، إذ أن الخبراء يتحدثون عما يعرف بـ" الركود الفني" في حال انخفض الأداء الاقتصادي لربعين متتاليين، وهو في هذه الحالة يكون ركودا طفيفا للغاية، وذلك على عكس انكماش الأداء الاقتصاد على مدار عام بأكمله مقارنة بالعام السابق عليه، وهو الأمر غير المتوقع بالنسبة للاقتصاد الألماني.

وكان الاقتصاد الألماني سجل أعلى نسبة ركود له في عام 2009 على إثر الأزمة المالية العالمية.